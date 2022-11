Melbourne en feu et Mathew Ryan dans l'histoire : l'Australie en gueule de bois après sa victoire

Les supporters ont bien savouré la victoire face à la Tunisie.

C'est peut-être quand les attentes sont les moins élevées et que l'émotion est la plus intense. Alors que l'équipe nationale australienne se rendait au Qatar dans une atmosphère pessimiste, la victoire face à la Tunisie et la victoire de la France face au Danemark les hisse à la deuxième place du groupe avant le dernier match.

En plus de la victoire, une première depuis 2010, le clean sheet obtenu fait de Mathew Ryan le premier gardien australien à maintenir ses filets inviolés en Coupe du Monde depuis 1974. Loin de ces considérations historiques, les supporters ont fait la fête un peu partout au pays.

Sur le coup de 22h, Fed Square, quartier animé de Melbourne où une fan zone à été installée, s'est embrasée, laissant place à des scènes de liesse rarement vues. Une pétition circule même pour obtenir un jour férié. Une chose est sûre : confirmer face au Danemark pour se qualifier ne sera pas facile. C'est que les lendemains de cuite peuvent être cruels.