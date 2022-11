Gert Verheyen explique que ce que la Belgique doit faire pour battre le Maroc

Les Diables Rouges jouent leur deuxième match de groupe à la Coupe du Monde au Qatar cet après-midi (14h) contre le Maroc.

La Belgique est confrontée à une tâche difficile, selon Gert Verheyen. Il décrit dans Het Nieuwsblad ce qu'il faut attendre du Maroc. "Dynamique. Agressif. Audacieux. Le Maroc a de l'énergie à revendre : ils courent comme des fous", explique l'analyste. "Ce qui manque aux Diables, le Maroc l'a en trop. Se reposer sur la balle qu'ils n'ont pas. Techniquement, ce sont tous de très bons footballeurs. Ils ne jouent pas pour la possession, non, ils essaient toujours de jouer vers le but. De préférence à un rythme très élevé, avec beaucoup de risques. Par conséquent, il y a beaucoup de gaspillage dans leur jeu. Mais quand ça marche, c'est très bien."

Cependant, leur composition offre également des opportunités. "Le Maroc joue dans un 4-1-4-1. Avec notre jeu de terrain, cela signifie que nous avons des joueurs qui ne sont pas en couverture : nos ailiers et les deux soutiens en attaque. Il sera intéressant de faire quelque chose avec ces positions. Les ailiers seront libérés dans la construction. Et les deux soutiens entreront dans une zone libre à gauche et à droite aux côtés d'Amrabat, leur contrôleur. Il ne pourra jamais courir sur toute la largeur."

Il faut donc essayer d'en faire quelque chose, même si on ne réussit pas toujours. "La condition est que les Diables jouent vite et tournent vite, car l'espace sera limité. La question est donc de savoir si les Belges ont le cran de briser cette ligne de quatre avec des passes. Ce qu'ils n'ont pas osé faire contre le Canada."