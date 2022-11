Marc Degryse n'est pas impressionné par le Maroc : "La clé du match se trouve sur leur flanc droit"

Les Diables Rouges peuvent assurer leur place en huitième de finale de la Coupe du monde au Qatar cet après-midi (14h) contre le Maroc.

Le Maroc est prenable selon Marc Degryse, bien qu'ils doivent jouer un meilleur football que contre le Canada. "Je n'ai pas été impressionné par le Maroc. C'est une panoplie de joueurs qui ne sont pas de premier ordre, même au niveau du club", a déclaré Degryse à Het Laatste Nieuws.

"En-Nesyri n'a pas encore marqué pour Séville en Liga, Ziyech joue à peine à Chelsea et Amallah est également absent au Standard depuis des mois. La clé du match se trouve sur le flanc droit du Maroc à mon avis. Hakimi-Ziyech est leur duo le plus fort."

Mais alors Roberto Martinez devra changer sa composition et opter pour Thorgan Hazard pour arrêter Hakimi. "Ou montrer du cran et essayer de faire reculer Hakimi ? Vous pouvez le faire en apportant beaucoup de danger sur ce flanc. Et plus tard dans le match peut-être avec Trossard ou Doku car ils peuvent vraiment faire mal à Hakimi. Comme contre le Canada, je le vois vraiment."