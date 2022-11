Ruud Vormer évoque sa situation compliquée : "Dans ma tête, j'ai déjà dit un peu adieu au Club"

Ruud Vormer n'entre plus dans les plans du Club de Bruges depuis un certain temps. Lui-même ne se fait guère d'illusions sur son avenir au club.

Avant le match entre l'Argentine et le Mexique, Ruud Vormer était l'un des invités du Cirque d'hiver de Sporza. On y a discuté de sa situation actuelle au Club de Bruges. "Je ne me fais plus d'illusions", a déclaré Vormer à Sporza. "Je pense qu'ils n'ont plus besoin de moi. Bien que, bien sûr, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. Dans ma tête, j'ai déjà dit un peu adieu au Club. J'ai encore un contrat jusqu'au 30 juin et après, on verra."

Pour décrire un peu la situation de Vormers. Plus tôt dans la journée, le Club a joué un match d'entraînement contre le club de quatrième provincial Westkapelle. Vormer ne faisait pas partie de l'équipe. "J'ai dormi pendant une heure à la maison", a-t-il raconté. Sa dernière apparition remonte à début août. Il a ensuite été remplaçant pendant cinq minutes contre Zulte-Waregem. Depuis, il n'était plus dans la sélection.