Sami El Anabi, ex-Virtonais et Belgo-Marocain : "Le rêve ? Un match nul, Belgique et Maroc qualifiés !"

Sami El Anabi est originaire de la région liégeoise, mais a porté le maillot des équipes nationales d'âges avec le Maroc. Il va suivre le match de ce dimanche avec plaisir.

Sami El Anabi (22 ans) nous répond depuis un restaurant à Varna, où il évolue depuis 2021, d'abord au Cherno More et depuis cet été, au Spartak Varna. L'Arabie Saoudite est en train d'affronter l'Argentine et il regarde d'un oeil distrait, mais il a déjà la tête à un autre match : celui qui opposera "ses" pays ce dimanche, Belgique et Maroc. "On joue à midi, donc je devrais pouvoir regarder le match sans problème. C'est sûr, même, je ne peux pas rater ça", sourit celui qui compte 5 caps avec le Maroc U23 et 10 avec les U20. "Je n'ai croisé aucun des joueurs actuels en équipes de jeunes. Le coach fait confiance à l'expérience".

Le Maroc actuel lui paraît très solide. "Ils ont été costauds contre le vice-champion 2018, je trouve. Ca fait très longtemps que Belgique et Maroc ne se sont plus affrontés et si la Belgique a progressé depuis, le Maroc aussi", estime El Anabi, qui contrairement à beaucoup, n'admire pas que les stars offensives des Lions de l'Atlas. "Oui, il y a Ziyech, Mazraoui, Hakimi, techniquement, c'est fort. Mais de par mon poste de défenseur central, je suis archi-fan du capitaine, Romain Saiss. Contre la Croatie, c'était monstrueux".

La Belgique, elle, n'a pas impressionné contre le Canada. "On va dire que le résultat était là. Ce sera un match très intéressant et pas facile pour les deux équipes. Moi, je vais dire qu'un match nul serait parfait, car même si mes parents sont marocains et que j'ai porté le maillot marocain en équipes de jeunes, la Belgique, c'est aussi mon pays. J'y ai grandi, j'y ai mes amis", reconnaît Sami El Anabi, qui a donc particulièrement bien compris par quoi sont passés Anass Zaroury et Bilal El Khannouss. "Personnellement, ce choix définitif n'est pas fait mais bien sûr, je sais ce que c'est. Tu as deux racines, et il faut respecter ça et surtout respecter le choix car il n'est pas facile à faire".

Le Maroc, un championnat attractif

El Anabi n'a plus été appelé depuis avril dernier en équipes de jeunes avec le Maroc. Mais il le sait : tout peut aller très vite. Lui qui sera a priori libre en janvier prochain choisira avec soin sa prochaine destination avec pour objectif de jouer. "Et pourquoi pas signer au Maroc ? J'ai la nationalité, donc ça facilite les contacts. Des clubs ont fait part de leur intérêt. Les ambiances là-bas sont dignes des grands clubs d'Europe, c'est un rêve de vivre ça, d'y jouer un jour", reconnaît le jeune défenseur. D'autant que Walid Regragui, le sélectionneur marocain, est "du cru". Une bonne chose. "Deux de mes amis l'ont connu au Wydad Casablanca et j'en ai de bons retours. Il a tout gagné en Afrique".

Et pour demain, quel pronostic ? "Je discuterai sûrement avec mon père au téléphone pendant le match, on fait souvent ça. Mais vous donner un pronostic...Allez, un match nul, parce que ça m'arrangerait (rires). Et le rêve derrière serait que les deux équipes se qualifient". Cela plairait certainement au plus grand nombre en Belgique.