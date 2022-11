Le coach de Lommel a le sourire : "La malédiction a finalement été brisée"

Le Lommel SK s'est imposé 2 à 3 face au SK Beveren dimanche et remonte à la sixième place du classement de la Challenger Pro League.

Dix-huit supporters ont pu assister à la belle victoire de Lommel SK au Freethiel dimanche. "Je suis heureux que nous ayons pu leur donner quelque chose en retour après la déconvenue subie face au RWDM", a déclaré le capitaine Robin Henkens au Het Belang van Limburg après la rencontre.

Lommel a marqué trois buts avec quelques éclairs de génie, mais a également dû compter sur un gardien de but solide qui a gardé son équipe dans les derniers instants. "Nikola était la personne la plus cool de tout le stade", ajoute l'entraîneur Steve Bould. "Il a tout fait parfaitement et a réalisé quelques arrêts intelligents. Je ne crois pas à la sorcellerie, mais la malédiction de ne pas gagner le dimanche a finalement été brisée cette saison."