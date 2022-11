Neymar pas présent au stade face à la Suisse

Victime d'une blessure à la cheville, le Brésilien restera à son hôtel pour la rencontre.

Définitivement out pour la rencontre entre le Brésil et la Suisse à cause d'une blessure à la cheville, Neymar a décidé qu'il poursuivrait son traitement à l'hôtel. Ainsi, selon les informations de L'Equipe, il a fait l'impasse sur le déplacement au stade.

Les Brésiliens ont pris la route du Stadium 974 cet après-midi sans l'attaquant du Paris Saint-Germain qui se contentera donc de la diffusion à la télévision.

A l'heure actuelle, la sélection brésilienne espère toujours un retour de "Ney" pour les huitièmes de finale.