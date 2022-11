De nouveaux chiffres sur les décès à la Coupe du monde : "Il y a eu entre 400 et 500 morts"

Ainsi, "entre 400 et 500 personnes sont décédées", a déclaré Al-Thawadi. "Je n'ai pas le chiffre exact, c'est quelque chose qui est en cours de discussion. Un mort est un mort de trop, c'est clair."

Des chiffres qui contrastent largement avec ceux dévoilés par le Guardian, à savoir 6500 morts, mais aussi par Gianni Infantino, qui avait déclaré devant le parlement européen que seulement...3 personnes avaient perdu la vie.

"Je pense que les normes de santé et de sécurité sur les sites s'améliorent chaque année, du moins sur nos sites. Les terrains de la Coupe du monde dont nous étions responsables se sont certainement améliorés (...) La Coupe du monde a servi de véhicule, d'accélérateur, de catalyseur parce qu'on s'est vite rendu compte qu'elle serait sous les projecteurs", a continué Al-Thawadi.

Al-Thawadi a également evoqué la question des personnes LGBTQ+ au Qatar. "De notre position, et de ma position personnelle, nous avons toujours dit que tout le monde est le bienvenu. Même si nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses, tout le monde est le bienvenu."

World Cup boss Hassan Al-Thawadi tells Piers Morgan 400-500 migrant workers have died as a result of work done on projects connected to the tournament.



"Yes, improvements have to happen."@piersmorgan | @TalkTV | #PMUQatar pic.twitter.com/Cf9bgKCFZe