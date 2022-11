"Il lui a donné une petite giffle" : l'exclusion de Michaël Lallemand (ex-Liège) tournant de la victoire brugeoise

Le Club NXT a pris le meilleur face à dix joueurs de Dender.

Sèchement battu 4-1 par le Club NXT, Dender n'a pas fait le poids surtout après l'exclusion de Michaël Lallemand.

"Contre une équipe comme le Club NXT, qui a démarré avec huit internationaux, il faut être plus agressif et plus tranchant pour obtenir un résultat", a déclaré Regi Van Acker sur Het Laatste Nieuws.

"Nous n'avons pas réussi à conserver le ballon et avons cédé trop d'espace. La malchance nous a aussi empêché de marquer le but de l'égalisation lorsque Rowell a frappé sur la barre. Mais le carton rouge de Lallemand a été un coup dur. Dommage d'avoir perdu notre attaquant, car on ne sait jamais comment se serait passée la deuxième mi-temps à onze contre onze", analyse l'entraîneur de Dender.

Pour Regi Van Acker, le tournant de la partie a été fatal à ses hommes : "Lammens, le gardien de Bruges, a gardé le ballon après notre réduction du score, alors que Lallemand voulait le prendre pour l'apporter au centre du terrain. La scène a été tendue et Lallemand lui a donné une petite giffle, cela a mené à son exclusion. C'était une sanction lourde, mais on ne fait pas ça devant l'arbitre."