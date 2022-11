"Cette génération de Diables mérite le respect" : Roberto Martinez défend ses joueurs

Roberto Martinez a chargé les médias lors de sa conférence de presse, mais a aussi défendu l'héritage de ses joueurs, qui risquent de prendre la porte ce jeudi dès le premier tour.

Quelques minutes plus tôt, Timothy Castagne reconnaissait avec honnêteté que les critiques affectaient le groupe. "Bien sûr, quand certains écrivent "est-ce que cette génération dorée était vraiment dorée", ça trotte dans les têtes, on se dit qu'ils ont peut-être raison", déclarait le défenseur des Diables. Roberto Martinez a également évoqué le sujet. Interrogé sur la comparaison entre cette génération belge celle des années 2000 en Angleterre (la génération des Lampard, Gerrard et Beckham), le sélectionneur catalan a appelé au respect.

"Les deux situations sont très différentes. Ce groupe de joueurs mérite le respect et l'admiration", estime Martinez. "Nous parlons de deux choses différentes ici : les résultats et l'héritage qu'un groupe laisse. Que l'on gagne, perde ou fasse match nul demain, même en cas d'élimination, ce groupe mérite le respect pour l'héritage qu'il laissera".

Le football belge sera différent grâce à cette génération

Selon Roberto Martinez, les trophées ne devraient pas définir l'héritage d'une génération. "Je suis sûr qu'en cherchant bien, on trouve facilement des générations qui ont gagné un trophée sans laisser de marque", affirme le Catalan. "Les 20 années suivantes seront très différentes pour le football belge grâce à la marque laissée par cette génération. Quand je suis arrivé, la génération 86 était vue comme la génération dorée pour son héritage, désormais, ce sera celle-ci. Ces garçons méritent le respect".