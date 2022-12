Cinq choses à savoir sur Brian Riemer, le probable nouvel entraîneur du Sporting d'Anderlecht

Après le limogeage de Felice Mazzù et l'arrivée tardive du nouveau CEO Sports Jesper Fredberg, le Sporting d'Anderlecht aurait enfin trouvé son nouvel entraîneur principal, en la personne de Brian Riemer. Découverte.

Le 23 octobre dernier, les supporters du Sporting d'Anderlecht mettaient un terme au Clasico disputé sur la pelouse de Sclessin. Une énième contre-performance (le Standard menait 3-1 lors de l'arrêt de la partie) qui a valu la tête de Felice Mazzù. Après plusieurs semaines d'intérim de Robin Veldman et l'arrivée tardive du nouveau CEO Sports Jesper Fredberg, le Sporting d'Anderlecht aurait enfin déniché son nouvel entraîneur, en la personne de Brian Riemer. Un nom jamais sorti auparavant, une tête inconnue de notre championnat. Découverte.

Une première expérience comme entraîneur principal

La première chose qui frappe lorsque l'on jette un œil au CV de Brian Riemer, c'est que l'entraîneur de 44 ans devrait connaître sa première expérience comme entraîneur principal d'une équipe professionnelle. Le 1er juillet 2003, le Danois débute sa carrière d'entraîneur comme responsable des jeunes dans l'académie de Norwich City, en Angleterre. Quelques mois plus tard, il rentre au pays et rejoint Hvidovre et plus particulièrement l'équipe U19, cette fois en qualité d'entraîneur principal. Brian Riemer se dirige, après cinq ans, vers le plus grand club du pays : Copenhague. D'entraîneur adjoint de l'équipe U19, il devient le T1 de l'équipe espoirs, en 2010. Ensuite adjoint de l'équipe première durant trois saisons, il retournera à ses équipes jeunes avant de prendre la direction de Brentford en 2018, comme T2.

Une collaboration fructueuse avec Ariel Jacobs

A Copenhague, Brian Riemer rencontrera une tête bien connue des Mauves : Ariel Jacobs. Malgré un faible bilan d'une victoire lors des dix dernières rencontres de la saison 2012-2013, Riemer et Jacobs offrent à Copenhague son 9e titre de champion du Danemark. La saison 2013-2014 repart sur les mêmes bases : une série de cinq rencontres sans victoire pour débuter le championnat aura raison du natif de Vilvoorde. L'entraîneur adjoint restera, lui, en place jusqu'en 2015 et épaulera Stale Solbakken, l'actuel sélectionneur de la Norvège.

Des débuts européens, face au Club de Bruges

Lors de cette saison 2012-2013, Brian Riemer rejoint Ariel Jacobs sur le banc le 30 juillet, après la troisième journée de championnat. Pour ses débuts en tant qu'adjoint de l'équipe première, le Danois affronte le Club de Bruges, lors du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Un partage à Copenhague (0-0), une victoire en Venise du Nord (2-3) et voilà le duo parti pour les barrages. Copenhague sera éliminé face à Lille (1-0/0-2), rejoindra les poules de l'Europa League. Ils termineront troisièmes de leur groupe, derrière le Steaua Bucarest et Stuttgart et devant Molde.

Un entraîneur fidèle

Autre élément qui mérite d'être souligné lorsque l'on regarde le parcours de Brian Riemer, c'est son temps moyen passé dans chaque club : 2.64 ans de moyenne, soit 2 ans et 7 mois environ. Un petit peu plus de quatre ans à Brentford, neuf ans à Copenhague, quatre ans à Hvidovre et six mois à Norwich, qui diminuent considérablement la moyenne. Le Danois de 44 ans est un entraîneur fidèle, qui privilégie s'engager dans la continuité.

Une constante : le 4-4-2

Brian Riemer a disputé près d'une septantaine de matches comme entraîneur principal de l'équipe U19 de Copenhague avec une constante : un 4-4-2, dont il ne se sépare jamais. Un système qu'a parfois utilisé Ariel Jacobs lors de son passage en terre bruxelloise, même si le 4-2-3-1 restait évidemment le dispositif préférentiel du double vainqueur du championnat avec les Mauves. Lucas Stassin et Julien Duranville peuvent se tenir prêts, car une place a été libérée par Sebastiano Esposito pour épauler Fabio Silva. Et lorsque l'on connaît l'attachement de Brian Riemer pour les jeunes joueurs...