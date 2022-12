Le Club de Bruges s'incline contre le LOSC en match amical

Le champion de Belgique a perdu une joute amicale face au septième de Ligue 1 dans son centre d'entraînement, le Domaine de Luchin.

Le Club de Bruges a perdu contre le LOSC (1-0) ce vendredi. Les Dogues s'imposent sur la plus petite des marges grâce à Jonathan Bamba, seul buteur du match grâce à un bon pressing sur le portier adverse avant de pousser le cuir dans le but vide (13e).

Carl Hoefkens a aligné une équipe mixte avec des joueurs expérimentés et des jeunes éléments car tous les participants à la Coupe du monde restent indisponibles pendant un certain temps. Parmi ceux qui ont débuté le match, on trouve Mechele, Mata, Boyata, Sobol, Onyedika et Nielsen. Hoefkens a effectué un triple changement à la mi-temps : Balanta, Lynnt Audoor et Kyriani Sabbe ont eu droit à 45 minutes.

Bruges disputera un match amical contre l'Excelsior Rotterdam le samedi 10 décembre. Lille affrontera Ostende le 7 décembre.

Club de Bruges: Lammens, Boyata (72' Willems), Mata (46' Sabbe), Mechele (72' English), Sobol (74' Cuevas), Onyedika (46' Audoor), Nielsen (46' Balanta), Mbamba (83' Wameso), Homma (80' Da Silva), Sandra (80' Diawara), Talbi (80' Yakymenko)