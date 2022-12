Le RSCA Futures bat la réserve de Genk, avec un système à 4 derrière

Il y a déjà du changement à Anderlecht : le RSCA Futures est passé d'un système à 3 à un système à 4 défenseurs, signe de ce que le duo Fredberg-Riemer veut installer.

Le RSCA Futures recevait le Jong Genk ce vendredi pour la 16e journée de Challenger Pro League. Pour l'occasion, Guillaume Gillet alignait ses jeunes joueurs dans un système différent : en 4-3-3, le système prôné par le nouveau CEO Sports Jesper Fredberg et le futur entraîneur Brian Riemer.

Avec une équipe privée de plusieurs joueurs (Buthera, Lissens, Ait El Hadj, Duranville, Leoni, Angulo et Ishaq sont partis avec le groupe A), le RSCA Futures a cependant pu compter sur deux cadres probablement déçus de ne pas être du voyage : Lucas Stassin, buteur à la 7e minute, et Enock Agyei (2-0, 26e). Les Futures restent à hauteur du Lierse-Kempenzonen, et le Jong Genk est enfoncé en bas de classement.