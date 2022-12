Thibaut Courtois: "Une génération dorée ? Non, on n'a rien gagné"

Thibaut Courtois est passé en interview d'après match et a partagé sa vision sur la génération dorée et le tournoi.

"Nous verrons ce qui se passera, qui sera le nouvel entraîneur, quelle est sa façon de travailler et quels joueurs il choisira. Je ne sais pas si des gars vont arrêter, cela ne deviendra clair qu'en mars, lors de la prochaine sélection. Nous jouerons le prochain Championnat d'Europe dans un an et demi, donc ça va vite." a déclaré Thibaut Courtois après le match. Le gardien belge est compétiteur et ne compte pas arrêter sur une mauvaise note: "Je n'ai aucun doute, je continuerai jusqu'à la prochaine Coupe du monde, car je veux dire au revoir sur une note positive. Je n'appellerais donc pas cela un doute, mais quatre ans, c'est encore long, donc on ne sait jamais."

Thorgan Hazard Courtois

Evidemment, le Belge est revenu sur l'élimination des Diables en étant clair: "Pour nous, sortir en phase de poules, ce n’est pas ce qu’on voulait. On savait dès le début que c’était trois adversaires difficiles. Contre le Canada, on ne méritait pas de gagner, mais on a gagné. Lors du deuxième match, un match nul était plus correct. Aujourd’hui, dos au mur, tu joues contre un bon pays. Aujourd’hui, on a montré qu’on était l’équipe qu’on voulait voir. Mais le foot n’était pas de notre côté. Deux poteaux, le ballon qui ne rentre pas. Ça arrive. On a tout fait pour gagner. C’est surtout le deuxième match (Maroc) où on n’a pas fait ce qu’on devait faire."

Le portier a également été assez franc concernant sa vision de la génération dorée: "Dorée, c’est un peu difficile à dire si tu ne gagnes rien. On n’est pas une génération dorée, on est une génération avec beaucoup de talents, de grands joueurs partout en Europe. On a montré en Russie qu’on était une Belgique qui jouait bien au foot. Aujourd’hui et à l’Euro, on n’a pas été nous-mêmes, c’est un peu dommage. On verra en mars ce qu’il se passera, qui restera, qui ne restera pas. On doit continuer. Le foot, ça va vite. En mars, il y a déjà des matches pour se qualifier pour l’Euro."