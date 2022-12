Axel Witsel revient sur le Mondial des Diables et remercie Roberto Martinez

Alors que les huitièmes de finale ont commencé ce samedi, les Diables Rouges, eux, sont restés chez eux et c'est forcément douloureux, comme le confirme Axel Witsel, dans un message publié sur Twitter. "C'est difficile de trouver les mots dans ce moment compliqué", commence le médian des Diables Rouges.

"Je tiens à remercier tous les supporters qui nous ont soutenus, au Qatar ou de la maison. À terme, nous pourrons commencer à nous concentrer sur l'avenir. De meilleurs jours arrivent pour la Belgique", promet le joueur de l'Atletico, qui n'oublie pas non plus de remercier Roberto Martinez. "Merci coach, pour tout ce que vous nous avez donné au cours des six dernières années. Je vous souhaite le meilleur pour la suite."

Thank you coach for everything you have given us over the past 6 years, I wish you all the best for the future pic.twitter.com/2MmAxyTV5n