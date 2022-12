"On n'a rien montré": Marco Van Basten dézingue le jeu des Pays-Bas

Ancien champion d'Europe avec les Pays-Bas et ancien T2 de la sélection néerlandaise, aujourd'hui consultant régulier pour Nos, la chaîne publique néerlandaise, Marco Van Basten n'a pas été tendre avec le football déployé par les troupes de Louis Van Gaal.

"Deux belles sorties et à part ça rien du tout": Marco Van Basten était déçu à la pause du match entre les Pays-Bas et les Etats-Unis, samedi après-midi, malgré l'avance confortable de deux buts forgée par les Oranje. "En tant qu'amateur de football, je me demande où on va... On n'a rien montré. Rien du tout. Et cela a duré 45 minutes. À part sur les deux buts."

Et l'ancienne star de la sélection néerlandaise a, à peine, revu son jugement à l'issue de la partie. "La deuxième période était meilleure, moins passive. Et on est en quart de finale. Ils ont choisi cette façon de jouer et la suite leur a donné raison." Reste à voir si ce sera suffisant pour battre l'Argentine et décrocher un ticket pour les demi-finales?