La déclaration surprenante de Matthijs de Ligt

Remplaçant depuis plusieurs mois en sélection avec les Pays-Bas, le défenseur central doit se contenter d'un temps de jeu limité dans cette Coupe du monde 2022.

Matthijs de Ligt (23 ans, 39 sélections et 2 buts) n'est pas offusqué par sa situation. "Ce n'est pas si frustrant, honnêtement (son statut de remplaçant, ndlr). Chaque joueur veut jouer mais nous sommes un groupe de 26 joueurs", a relativisé le joueur du Bayern Munich dans des propos relayés parThe Athletic.

Le Batave se dit même surpris d’avoir été titularisé lors du premier match face au Sénégal (2-0). "Honnêtement, j'ai joué plus que je ne m'attendais à jouer dans cette Coupe du monde. Je m'attendais à ne rien jouer. Je suis plutôt bien. Nous avons gagné ensemble et nous sommes en quart de finale. (...) Peut-être que l'entraîneur ne me mettra pas dans l'équipe et ça me va. Je m'y attendais. (...) Donc pour moi, c'est bien. Je connais mon rôle et je m'entraîne dur tous les jours pour être important pour l'équipe", a conclu le Néerlandais.