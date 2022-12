Le vestiaire belge remonté contre Roberto Martinez et son traitement envers Eden Hazard ? Les révélations troublantes d'un journal anglophone

Quelques jours après l'élimination de la Belgique en Coupe du monde, les théories vont bon train. Certains affirment que des choix de Roberto Martinez n'auraient pas reçu l'unanimité de la part du vestiaire.

On se rappelle de la bombe lâchée par L'Equipe après la défaite face au Maroc, révélant de nombreuses tensions dans le groupe des Diables Rouges, concernant notamment Eden Hazard, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Romelu Lukaku ou Michy Batshuayi. Le journal avait d'ailleurs révélé qu'une "réunion de crise" avait eu lieu.

Même si Eden Hazard et Thibaut Courtois avaient largement calmé le jeu avant le match contre la Croatie, les doutes subsistaient quant à l'existence de tensions dans le groupe. Roberto Martinez avait d'ailleurs affirmé que ces dernières étaient présentes.

Cette fois-ci, c'est au tour du journal The Athletic de balancer ses révélations sur le groupe belge et son fiasco durant cette Coupe du monde. Selon le média, les relations entre Eden Hazard et Jan Vertonghen n'auraient pas été aussi explosives que ce que L'Equipe l'aurait laissé croire. Les deux hommes seraient "en bons termes", mais une "discussion tendue" aurait tout de même eu lieu entre eux.

The Athletic avance également que plusieurs joueurs auraient reproché à Roberto Martinez d'accorder tant de temps de jeu et de cérdit à son capitaine, Eden Hazard. Notamment, certains Diables considéreraient que le sélectionneur aurait fait preuve d'une trop grande loyauté envers Eden en le titularisant lors du match contre le Maroc, alors que Trossard et Doku étaient disponibles pour démarrer la rencontre.

De nouvelles rumeurs naissent donc autour du joueur du Real Madrid, aux 126 sélections avec les Diables Rouges. Au lendemain de l'élimination face à la Croatie, des informations circulaient déjà autour d'Eden Hazard, lui qui envisagerait de prendre sa retraite internationale.