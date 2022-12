Marc Wilmots répond à Jesse De Preter au sujet de Martinez : "Arrêtez de pleurnicher"

Jesse De Preter, l'agent de Roberto Martinez, a fait l'objet de nombreuses déclarations dans tous les journaux ces derniers jours.

Marc Wilmots ne peut clairement pas le supporter. "J'ai également entendu De Preter dire que Martinez a sorti la Fédération Belge de Football de la préhistoire pour la faire entrer dans le 21e siècle. Arrêtez de pleurnicher. Comment pouvez-vous prétendre une telle chose ?", s'est interrogé Wilmots dans Het Nieuwsblad.

Selon Wilmots, tout a été mis en place bien plus tôt. "La professionnalisation a commencé en 2011, lorsque Steven Martens est devenu directeur général. Ensuite, en tant qu'entraîneur national, j'ai contribué à amener l'organisation autour de l'équipe nationale au niveau de clubs comme Manchester City et United. Nous avons tout amélioré."

Depuis l'arrivée de Martinez en 2016, Wilmots affirme qu'il y a eu très peu de résultats et de progression. "Il a eu la chance de participer à six tournois. En Ligue des Nations, nous avons atteint le Final Four une fois sur trois, où nous avons terminé quatrième."

"Et lors des coupes du monde et des championnats européens, nous sommes passés d'une demi-finale à un quart de finale, puis à l'élimination dans les poules. C'est sûr qu'avec des joueurs qui avaient de plus en plus d'expérience et qui ont même concouru pour le Ballon d'or, tout le monde s'attendait à plus."