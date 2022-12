Luis Enrique prévient le Maroc : "Nous ne changerons pas de philosophie"

L'Espagne affrontera le Maroc ce mardi après-midi (16h) en huitième de finale de la Coupe du monde.

Le sélectionneur de l'Espagne, Luis Enriqu annoncé ses ambitions avant le huitième de finale contre le Maroc ce mardi. "Tout le monde va bien, tous les joueurs sont disponibles, je vais pouvoir compter sur les 26 à l'entraînement de ce (lundi) soir. Pour ce qui est du jeu, nous n'allons rien changer, nous allons continuer à jouer comme nous le faisons. Cela ne veut pas dire que l'on va dominer tout le temps, à chaque minute. On va rencontrer des équipes de haut niveau avec des joueurs de haut niveau. Le Maroc a fait une excellente phase de groupes", a souligné le technicien espagnol en conférence de presse.

"Nous ne changerons pas de philosophie. Notre objectif est toujours de construire depuis l'arrière et d'amener le ballon devant dans les meilleures conditions. Et quand nous défendons, nos attaquants sont les premiers défenseurs, c'est un travail d'équipe. Ensuite, le joueur décide, s'il doit balancer, il balance, tout est permis. Mais on va continuer à jouer depuis l'arrière, car c'est comme ça que l'on va se créer des occasions, et marquer des buts. C'est ce qui nous a amenés jusqu'ici", a conclu le T1 de la Roja.