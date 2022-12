Murat Yakin se montre confiant avant d'affronter le Portugal

Ce mardi soir, la Suisse croisera le fer avec le Portugal en huitième de finale de la Coupe du monde.

Le sélectionneur de la Suisse, Murat Yakin est confiant avant d'affronter le Portugal. "Nous sommes prêts et on se réjouit de pouvoir jouer un tel match. L'équipe est au complet et mâture. C'est pour nous une grande chance d'écrire la suite de l'histoire. On a vu l'allégresse en Suisse et on est en mesure de battre le Portugal. On est heureux d'entendre qu'un petit pays comme le nôtre est reconnu comme une bonne équipe de football. On a beaucoup de joueurs talentueux, en Suisse. Mais demain il ne s'agira plus de prendre des points mais de se qualifier", a confié le coach de la Nati en conférence de presse.

"L'équipe a beaucoup progressé avec moi. On a montré qu'on pouvait rivaliser avec une grande équipe et même la battre. Les joueurs ont l'expérience pour savoir s'adapter tactiquement sur le terrain et même dominer leur adversaire. Ces premiers huitièmes de finale montrent à quel point il y a des phases de transition et que si l'adversaire n'est pas bien organisé, on peut marquer. Mon équipe est rapide et j'espère qu'elle pourra profiter des opportunités", a conclu Yakin.