Raheem Sterling absent "pour raisons familiales" : on en sait un peu plus

Surprise ce dimanche avant Angleterre-Sénégal : Raheem Sterling était absent pour "raisons familiales". Aucun détail n'avait été donné par la FA. On en sait désormais un peu plus.

La maison familiale de Raheem Sterling (27 ans) a en effet été visée par un cambriolage à main armée, a révélé The Sun suite à l'absence du joueur de Chelsea "pour raisons familiales". L'international anglais a donc quitté la sélection pour s'occuper de sa famille.

La presse anglaise précise que Sterling reviendra parmi les Three Lions plus tard si la situation le permet. Gareth Southgate n'a pas mis la pression sur son joueur en conférence de presse : "Je ne sais pas, c'est une situation qui nécessite du temps, et je ne veux pas lui mettre de pression pour revenir. Parfois le football n'est pas le plus important et la famille vient d'abord".