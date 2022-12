Gianni Infantino est plus qu'emballé par le Mondial : "La meilleure phase de poules de l'histoire"

Le président de la FIFA s'est également félicité des audiences liées à l'évènement.

Dans un entretien publié sur le site de la FIFA, Gianni Infantino assure qu'il a assisté à la "meilleure phase de poules de l'histoire", notamment parce que « des équipes de tous les continents ont accédé à la phase à élimination directe.

"J'ai vu tous les matchs et, pour dire les choses simplement et clairement, cette phase de groupes a été la meilleure de l'histoire. C'est donc très prometteur pour la suite de ce Mondial. Les matchs ont été d'une très grande qualité dans des stades magnifiques - nous le savions déjà. Mais aussi, le public est venu en nombre et a été incroyable. Plus de deux milliards de téléspectateurs, ce qui est vraiment incroyable, deux millions et demi de personnes dans les rues de Doha et quelques centaines de milliers chaque jour dans les stades, tous ensemble...", a savouré l'Helvético-Italien.

"Il n'y a plus de petites équipes et plus de grandes équipes", a-t-il poursuivi. "Le niveau est très, très égal. Pour la première fois également, des équipes nationales de tous les continents vont en phase éliminatoire, pour la première fois dans l'histoire. Cela montre que le football est en train de devenir véritablement mondial."