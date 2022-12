La déclaration polémique de Noel Le Graet, le boss de la FFF, à propos du brassard "One Love"

Noel Le Graet n'en est pas à son coup d'essai concernant les déclarations limites...

Au début de la Coupe du monde au Qatar, le brassard "One Love" a défrayé la chronique. Symbole de l'inclusivité et de la non-discrimination, ce brassard que devaient porter les capitaines de plusieurs nations européennes - notamment la Belgique - avait été interdit de facto par la FIFA, qui menaçait de sanctions les équipes qui oseraient l'arborer.

Noel Le Graet, le président de la Fédération Française de Football, est revenu dans une interview accordée au Figaro sur ce brassard et les équipes qui avaient pris l'initiative de le porter au Qatar. "J’ai été l’un des leaders pour qu’il n’y ait pas ce brassard. Trois ou quatre pays, toujours d’Europe de l’Ouest, le voulaient. D’ailleurs, ils ne sont plus en lice pour la plupart. Ce n’est pas de l’hypocrisie."

"Je suis fidèle à Gianni Infantino. Comment mettre 211 pays d’accord politiquement, en matière de religion, de moyens financiers ? C’est un métier impossible, un métier de fou."

Le Graet a ensuite défendu bec et ongles le président de la FIFA, Gianni Infantino, et la tenue de cette Coupe du monde au Qatar. "Je suis persuadé que ça va évoluer positivement au Qatar et je défends le principe de progrès grâce à la Coupe du monde. C’est un pays neuf, il ne faut pas l’oublier. Si on fait la liste, on a été en Russie, en Chine, et je n’ai rien entendu. Le Qatar, ça fait dix ans que ça a été fait par Sepp Blatter et Michel Platini. Pendant neuf ans, on n'a rien dit. Peut-être les trois premiers mois, un tout petit peu, et tout d’un coup, trois mois avant de partir, ça s’est déchaîné. Faire un discours pour dire que tout est formidable au niveau local ? Non, bien entendu. Mais les progrès sont énormes."