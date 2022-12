L'Union belge lance officiellement la procédure de sélection du successeur de Roberto Martinez

Une question est sur toutes les lèvres depuis le départ de l'Espagnol à la tête des Diables Rouges : qui pour lui succéder ?

Dans un communiqué publié ce mercredi, l'Union annonce "avoir immédiatement entamé une évaluation sportive élargie et le travail de recherche d'un successeur à Roberto Martinez en tant qu’Entraîneur fédéral."

"Pour la recherche d'un successeur, l’URBSFA reviendra à la procédure de sélection éprouvée de 2016. En effet, l’URBSFA vise une nomination robuste et solide", explique le communiqué, nommant ainsi les trois têtes pensantes de la Taskforce dirigeant cette procédure de sélection : Peter Bossaert (le CEO de la fédération), Sven Jacques (Antwerp) et Pierre Locht (Standard). En outre, il sera également fait appel à Bart Verhaeghe (Club Bruges).

"La Taskforce évaluera la situation sportive, déterminera le profil du nouvel Entraîneur fédéral et lancera la procédure de recrutement. Elle soumettra le candidat ultime de la liste des postulants au Conseil d'Administration de l’URBSFA", précise le communiqué, assurant que le travail sera commencé "dès à présent".

"Ces derniers jours ont été assez mouvementés. Nous ne devons pas nous laisser abattre. Tout comme la discussion de groupe au sein des Diables Rouges, cela nous a fait du bien au sein du Conseil d’Administration de dire les choses telles qu’elles sont et de tout mettre à plat. Nous sommes maintenant à nouveau tournés vers l'avenir et nous allons nous mettre au travail ensemble. Bien que les défis soient importants, nous ne repartons pas de zéro. Nous avons une infrastructure de pointe à Tubize. La structure sportive est bien présente et est très solide. De nombreux joueurs ont exprimé leur ambition de rester dans l'équipe. Il y a aussi de nouveaux talents en devenir. Ce sera au nouvel Entraîneur fédéral de s'en servir et de nous conduire vers de nouveaux succès", déclare Peter Bossaert.