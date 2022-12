Murat Yakin : "On avait des joueurs malades"

Le Portugal a écrasé la Suisse en huitième de finale (6-1) de la Coupe du monde ce mardi soir. Le sélectionneur de la Nati en tenté d'expliquer les raisons de cette déconvenue.

Murat Yakin a souligné que plusieurs de ses joueurs étaient malades à l'issue de la rencontre. Ce qui l'a contraint à devoir effectuer des changements tactiques et à passer à une défense à trois. L'absence de Silvain Widmer a changé ses plans. "Il a pu s'entraîner lundi mais il a commencé à avoir de la fièvre et malheureusement il était trop malade pour jouer. Fabian Schär n'avait pas la force non plus, pendant le match et Nico Elvedi est malade et fiévreux depuis quatre jours. Je suis convaincu que j'ai fait les bons choix dans cette Coupe du monde et que ce n'est pas une question de système mais d'adversaire. Le Portugal était bien plus fort que nous et il avait bien anticipé ce qu'on voulait faire. Au final, on a beaucoup couru, pour pas grand -chose", a confié le sélectionneur de la Suise à l'issue de la rencontre.

"Durant la phase de groupes, on a montré une autre facette de notre jeu. On peut être fiers de ce que nous avons réussi et montré, ici. On manquait de fraîcheur, ce soir. Cela s'est vu sur le 2-0, on avait un plan de marquage mais on n'a pas eu la force de l'appliquer. L'équipe a montré, lors des trois premiers matchs, qu'elle pouvait être dominante et bien jouer. Je le répète : on avait des joueurs malades et l'adversaire a été plus fort, plus frais que nous.", a conclu Yakin.