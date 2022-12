Un ancien Diable Rouge regrette la retraite internationale "prématurée" d'Eden Hazard

Des adieux internationaux à 31 ans, ce n'est pas vraiment ce que nous espérions de mieux pour Eden Hazard. Selon l'ancien Diable Rouge Marc Degryse, le "meilleur footballeur belge de tous les temps" prend sa retraite trop tôt.

La déception récente de la Coupe du Monde et son manque criant de temps de jeu au Real Madrid l'ont forcé à prendre cette décision : ce mercredi matin, Eden Hazard a annoncé sur son compte Instagram qu'il ne porterait plus les couleurs de l'équipe nationale. International à 63 reprises, Marc Degryse n'a pas vraiment compris cette décision, comme il le témoigne dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

"Il n'était pas encore temps de nous dire au revoir. Il est encore jeune. Beaucoup de joueurs plus âgés que lui performent encore très bien dans cette Coupe du Monde. Je pense qu'il aurait pu laisser la porte entrouverte. Il est le meilleur joueur belge de cette génération, voire de tous les temps."

Indésirable à Madrid, Eden doit désormais, toujours selon Marc Degryse, trouver rapidement un nouveau club pour ne pas voir sa carrière s'arrêter tout aussi prématurément. "L'été prochain, il devra trouver un club où il pourra redevenir tout aussi important, pour se rapprocher le plus possible du meilleur Eden Hazard. Cependant, cette retraite internationale sonne comme l'aveu qu'il ne sera plus jamais comme avant."