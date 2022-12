Les Diables trop vieux ? Un ancien gardien de Tottenham revient sur le commentaire de Kevin De Bruyne

L'élimination précoce de la Belgique offre à Kevin De Bruyne la possibilité d'être de retour plus tôt que prévu avec Manchester City.

Gardien de Tottenham entre 2004 et 2008 et international anglais à 41 reprises, Paul Robinson s'est exprimé, pour Football insider, sur l'élimination précoce des Diables Rouges à la Coupe du Monde et sur l'impact que cela aura pour Kevin De Bruyne, Pep Guardiola et Manchester City.

"C'est une très bonne nouvelle pour Manchester City, un désastre pour la Belgique. Imaginez la réaction de la presse anglaise si les Three Lions étaient éliminés de la sorte. Ils faisaient partie des favoris. Cela doit être une période difficile pour Kevin De Bruyne. Il y a manifestement eu des troubles au sein du noyau après qu'il ait dit qu'ils étaient trop vieux. Je pense que c'était surtout pour se libérer d'une certaine pression et dire qu'ils ne faisaient pas partie des favoris. Cela a été mal interprété par les joueurs concernés. Je suis sûr qu'il sera heureux d'être de retour à City. C'est aussi une très bonne chose pour Pep Guardiola qui n'a perdu son joueur que pour un demi-tournoi."