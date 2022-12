Quand Louis van Gaal propose...d'embrasser l'un de ses joueurs

Le sélectionneur batave a de nouveau fait le show en conférence de presse.

Pour évacuer la pression avant le choc face à l'Argentine, certains ont des coutumes un peu atypiques. Pour Louis van Gaal, toujours très taquin avec les journalistes, cela passe par blaguer en conférence de presse.

Questionné quant à l'époque où il était coach de l'Argentin Angel Di Maria à Manchester United, van Gaal s'est exprimé avec quelques regrets : "C’est (Di Maria) un très bon joueur de foot, et il avait des soucis personnels quand il était à Manchester, il a dit que je suis le pire entraineur qu’il ait connu. C’est triste qu’il ait dit ça, c’est la première fois que j’entends une telle chose."

L'entraîneur néerlandais ne semble garder aucune rancoeur, également envers Memphis Depay, qu'il a aussi connu lors de son premier passage en sélection puis à Manchester United. Présent en conférence de presse aux côtés de son joueur, van Gaal a offert aux journalistes présents une scène totalement lunaire, allant même jusqu'à proposer à Depay de l'embrasser sur la bouche.

"Un coach doit prendre des décisions, ici à mes côtés j’ai un joueur avec qui j’ai eu des problèmes, mon Memphis, mais maintenant on s’embrasse, on s’embrasse sur la bouche même s’il le faut", a lancé van Gaal. "Non, tu ne veux pas Memphis ! Je ne l’avais pas aligné dans cette demi- finale de 2014 et parfois on prend des décisions difficiles, ou on se trompe."

Décidément inimitable, ce Louis van Gaal !