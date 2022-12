Le RSCA Futures va se mesurer à Mbokani : "Il est mauve de coeur, mais cela va le motiver"

Le RSCA Futures va faire face à une mission difficile contre le SK Beveren ce vendredi : se mesurer à Dieumerci Mbokani.

"Mbokani n'est pas le seul joueur de Beveren qui peut nous faire du mal", a souligné David Hubert à Het Nieuwsblad. "Dieumerci est un enfant d'Anderlecht et porte le mauve et blanc dans son cœur, je sais que cela lui donnera une motivation supplémentaire. Pour notre jeune défense, c'est un beau défi que d'essayer d'arrêter un tel joueur de haut niveau."

Hubert se rend compte que SK Beveren est le favori. "Beveren a clairement des ambitions de titre, il suffit de regarder les transferts qio ont été faits. Pour Beveren, la promotion est un must, alors que pour nous, c'est impossible. Même si nous aimerions évidemment faire partie du top 6. Dans les Play-Offs, le niveau est plus élevé que dans les Play-Downs, ce qui permet aussi à nos jeunes d'y faire des progrès plus rapides."

RSCA Futures est actuellement cinquième au classement.