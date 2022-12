Lloris refuse de répondre à la presse anglaise : "Je ne règlerai pas mes comptes ici"

Le gardien et capitaine de l'Equipe de France a récemment été écorché par les journaux britanniques, la veille du duel face à l'Angleterre.

Hugo Lloris réalise une grosse Coupe du monde. A 35 ans, le portier et capitaine des Bleus a de nouveau montré à ses coéquipiers qu'ils pouvaient compter sur lui, notamment en sortant plusieurs gros arrêts lors du huitième de finale face à la Pologne (3-1).

Alors, lorsque la presse anglaise, qu'il côtoye depuis bien des années à Tottenham, l'identifie comme le "tendon d'Achille" de l'Equipe de France avant le duel de ce samedi soir (20h), Lloris ne se laisse pas tomber dans cette tentative de déstabilisation.

"Je ne vais pas régler mes comptes en conférence de presse", a déclaré Lloris en conférence de presse. "Le plus important, ça reste le terrain. En quarts de finale de Coupe du monde, on n'a pas besoin d'une motivation qui vient de l'extérieur. Ils ont leur opinion et il faudra répondre sur le terrain."

Lloris a également lancé le duel de ce samedi : "La rivalité existe, ce sont deux grandes nations de foot. Elle existe aussi au rugby. Ça engendre de grandes batailles. Un France-Angleterre a une saveur particulière. On se prépare à répondre aux attentes. On veut tout faire pour accéder aux demi-finales. Face à une équipe avec de l'ambition, ça annonce un très grand match."