Philipe Clement sous le charme d'un joueur du Cercle : "Il a été impressionné et le veut dans son équipe"

Le Norvégien Jesper Daland (22 ans) entame ses derniers mois au Cercle. La semaine dernière, il s'est entraîné avec son club d'origine, l'AS Monaco, en Espagne, et il y a de fortes chances que Philippe Clement donne une chance au défenseur dans son noyau A la saison prochaine.

Philippe Clement veut faire venir Jesper Daland du Cercle à Monaco. Le défenseur norvégien a été acquis pour 1,2 million d'euros il y a un an et demi et était déjà considéré comme un grand talent à l'époque. Après une bonne première saison, il disparaît brièvement sur le banc sous la direction de Thalhammer, car l'Autrichien reproche à Daland de ne pas assez défendre.

Sous la direction de Muslic, il a rapidement retrouvé sa place de titulaire et forme désormais le cœur de la défense avec Boris Popovic. De nombreux clubs européens suivent avec intérêt Daland. Philippe Clement a également été impressionné par le défenseur et, avec Paul Mitchell, le directeur sportif de Monaco, il a décidé que Daland serait autorisé à s'entraîner avec Monaco pendant une semaine lors du stage en Espagne.

"De cette façon, Philippe Clément et son staff ont pu avoir une meilleure image de lui", a déclaré Carlos Avina, le directeur sportif du Cercle dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Le Cercle est synonyme de formation et nous y sommes ouverts si les joueurs peuvent s'améliorer et passer à l'étape suivante de leur carrière. Jesper Daland en fait partie. Beaucoup de clubs le suivent, mais aussi Philippe Clement qui a été impressionné par Jesper et le voudrait dans son noyau."

Daland terminera en principe la saison à Bruges avant d'intégrer le noyau A de Monaco à l'issue de la saison.