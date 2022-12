Jules Koundé avant d'affronter le Maroc : "Ça va être un match très compliqué"

Le Maroc et la France se retrouveront en demi-finale de la Coupe du monde mercredi prochain (20h).

Personne n'attendait le Maroc à ce stade de la compétition, mais les Lions de l'Atlas ont impressionné au fil des rencontres. Et Jules Koundé (24 ans, 16 sélections) ne les prend pas à la légère.

"Le dernier carré, c'est là où on voulait être. Le Maroc a fait un très beau parcours, en éliminant de très grosses équipes. Ça va être un match très compliqué, on le sait. On s’y attend. C’est une équipe qui donne tout, qui a énormément de coeur. Avec beaucoup de talent, aussi. Donc on va bien se reposer et on va vite se plonger dans le match", a déclaré le défenseur du Barça au micro de BeIN Sports.