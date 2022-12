Ruud Vormer évoque l'élimination des Pays-Bas et les tirs au but

La Coupe du monde est terminée pour les Pays-Bas. Les Néerlandais ont chuté contre l'Argentine après la séance des tirs au but.

Selon Ruud Vormer, les Pays-Bas auraient pu faire mieux à la Coupe du monde au Qatar. "On pouvait espérer plus, surtout après être revenu intelligemment à 2-2 contre l'Argentine, mais avec les pénalties nous avons toujours des problèmes", a déclaré Vormer à Het Nieuwsblad.

Vormer n'a pas de réelle explication pour cela. "Même maintenant que nous nous sommes entraînés si dur à ce sujet, jusqu'à et y compris les tests pour les gardiens de but. À mes yeux, on ne peut pas s'entraîner concernant ce domaine. Vous pouvez développer un coup de pied fixe, mais vous ne pouvez pas simuler ce stress."

Lui-même ne l'a jamais fait non plus. "Je décide à l'avance vers quel coin je vais tirer et là, je mets le ballon. Comme Harry Kane. Vous en avez d'autres qui continuent à regarder le gardien de but. Comme Messi. Ou Jelle Vossen, qui pouvait toujours faire ça très bien aussi. C'est un talent quand même, si tu peux faire ça."