Christophe Dugarry est sous le charme d'un joueur de l'équipe de France : "Je le trouve tout simplement exceptionnel depuis le début de la compétition"

Depuis le début de la Coupe du monde 2022, l'attaquant de l'Atlético de Madrid enchaîne les superbes performances.

Christophe Dugarry est sous le charme d'Antoine Griezmann et a encensé l'impact du joueur de l'Atlético de Madrid au sein de l'équipe de France. "Griezmann, je le trouve tout simplement exceptionnel depuis le début de la compétition. Je le trouve même, par moment, zidanesque. Dans des situations où on a été en danger sur des sorties de balle, il a décroché et a éclairé le jeu. Il a toujours le ton juste, la passe juste. Je pense sincèrement que l’équipe de France ne serait pas la même sans lui", a confié l'ex-buteur des Bleus au micro de la radio RMC.

"On manque souvent de rythme dans notre jeu, il n’y a pas beaucoup d’intensité. Mais, dès qu’Antoine touche le ballon, il met du rythme sur une passe, sur une vision. Il a un mélange de Zizou et Platini. Platini éclairait le jeu et avait une vision. Il voyait le jeu avant les autres. Griezmann, je le trouve époustouflant. Je le trouve calme, serein et à maturité", a conclu le champion du monde 1998.