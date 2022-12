Walid Regragui revient sur le recours déposé : "C'est de bonne guerre, mais..."

Le sélectionneur du Maroc, comme à son habitude, fait preuve de beaucoup de philosophie.

On le sait, les joueurs marocains n'étaient pas heureux de certaines décisions arbitrales lors du match contre la France, perdu 2-0. En conférence de presse ce vendredi, Walid Regragui est revenu sur le recours déposé par la Fédération Marocaine de Football. Il le sait, penalty ou pas, le fait de le siffler n'aurait pas assuré la qualification.

“La Fédération a fait ce qu'elle devait faire. On n'oublie pas que la France a fait pareille avec la Tunisie alors qu'elle était qualifiée. Toutes les fédérations font leur travail. Ça n'enlève en rien la qualification de la France. Quand il y a des erreurs d'arbitrage, c'est bien de le signaler. Surtout s'il y a erreur, c'est d'avoir donné un jaune à Sofiane. Si le penalty avait été sifflé, serions-nous qualifiés pour la finale ? Ce n'est que de l'extrapolation. Il y avait penalty, il faut le signaler. La France, alors qu'elle était qualifiée, s'est plainte pour ne pas perdre le match contre la Tunisie. C'est de bonne guerre. On a une Fédération qui travaille aussi. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Ça ne change rien à la suite de la compétition. On souhaite bonne chance à la France, mais je pense qu'on a été lésés d'un penalty, ou au moins d'un non carton jaune à Sofiane Boufal. C'est le football, il faut l'accepter.”

Au final, les Marocains vont certainement devoir l'accepter.