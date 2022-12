"S'il y a bien un joueur qui mérite de gagner la Coupe du Monde, c'est Messi"

Ronald Koeman espère que Lionel Messi se tiendra debout avec la Coupe du monde dans les mains dimanche.

"S'il y a quelqu'un maintenant qui mérite de gagner cette Coupe du monde, c'est Leo", a déclaré Koeman à De Telegraaf. L'entraîneur a eu Messi sous son aile au FC Barcelone pendant un an. "Pour moi, en tant qu'entraîneur, il a été formidable. Vous voyez des moments qui montrent qu'il est le meilleur de tous les temps. Ce qu'il a montré à nouveau en demi-finale frise l'inimaginable. Si décisif, si important pour son équipe. C'est pourquoi je pense que c'est une excellente chose pour lui de jouer à nouveau la finale. Je sais qu'il a eu une énorme ambition toutes ces années pour gagner quelque chose de grand avec l'Argentine."

Koeman sait mieux que quiconque que la pression sur les épaules de Messi est immense pour cette Coupe du monde. "La pression est en fait sans précédent. Il est considéré comme l'homme qui doit faire de l'Argentine un champion du monde. Si cela ne se produit pas, il sera également critiqué. Ce n'est pas réaliste."

"Leo est un talent naturel", a poursuivi Koeman. "Il connaît tellement bien son corps et il joue tellement de matches par an, qu'il sait exactement jusqu'où il peut aller. À l'œil, il peut parfois être hors du match, mais il attend ensuite ses moments, comme le troisième but contre les Croates. Puis, on voit soudain à quel point il est décisif et comment il peut changer un match."