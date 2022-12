Une décision pour Virton-SK Beveren sera rendue à midi : "Quelle perte de temps"

Cela s'annonce un peu tendu comme timing mais la décision d'annuler ou non la rencontre entre Virton et le SK Beveren sera rendue ce samedi midi.

Un timing vraiment compliqué pour les supporters qui doivent faire un très long trajet pour se rendre à Virton (244 kilomètres). Le président du club, Antoine Gobin, a déclaré que le match pourrait être maintenu.

"La température sera de -4, donc le terrain sera peut-être jouable. Du moins, c'est ce qu'ils nous ont dit à la Fédération. Quelle perte de temps et quel manque de respect", a-t-il tweeté.

To all @SKBeveren fans traveling: the pitch will be inspected at 12, at which point there will be a decision.

The temp will be -4, so the pitch will maybe have time to be playable.

At least that’s what we were told by the @RoyalBelgianFA . What a waste of time and lack of respect https://t.co/nelZIupo1L