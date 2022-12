Le Qatar critiqué : "Vous enlevez un grand moment à Messi"

La tunique revêtue par Messi est ce qu'on appelle un bisht. Il s'agit d'un habit porté depuis des milliers d'années dans le monde musulman. Il est généralement porté après une victoire, et est symbole de royauté, de richesse et d'opulence.

Une scène qui a déclenché plusieurs critiques, notamment de la part de l'ancien champion du monde Bastian Schweinsteiger. "Vous enlevez un très grand moment au joueur", a-t-il déclaré sur la chaîne allemande ARD. C'est également le sentiment de l'Anglais Gary Lineker sur la BBC, qui considère comme "dommage" que le maillot argentin de Messi ait été couvert avant la célébration.

Pourtant, comme le décrit l'influenceur Tallie Dar, qui réalise des vidéos sur le mode de vie musulman, il s'agit d'un grand geste de "respect" : "En lui mettant le bisht, l'émir montre Messi comme un guerrier de son pays."

