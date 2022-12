"Une bénédiction d'être autour de lui" : le président de Burnley clame son amour pour Vincent Kompany

Ses premiers mois ont fortement impressionné outre-Manche.

Contrairement à ses débuts hésitants à Anderlecht, Vincent Kompany n'a pas mis longtemps pour mettre tout le monde dans sa poche à Burnely. L'équipe trône en tête de Championship (avec trois points d'avance sur Sheffield United) et tourne à une moyenne de de deux buts par match, récompense du beau football pratiqué.

Interrogé par les médias du club, le président Alan Pace s'est montré élogieux envers l'entraîneur belge : "Je pense que ce qu'il a apporté, c'est un sentiment de leadership et de famille. Nous avons une équipe beaucoup plus jeune et certains des joueurs plus âgés peuvent apporter une grande quantité de leadership et d'expérience, mais ces jeunes joueurs apprennent à grandir dans ce genre de compétition. Il y a un énorme sentiment d'unité qui, je pense, n'aurait pas pu exister avec tous les nouveaux joueurs sans quelqu'un comme lui".

Au-delà du plan tactique, c'est par ses qualités humaines que Vince the prince a marqué sa direction : "C'est une personne très spéciale et je ne dis pas cela uniquement parce qu'il est le manager et que nous gagnons. Si vous avez appris à le connaître sur une base personnelle, il y a quelque chose de très différent et positif et c'est une bénédiction d'être autour. La scène qui illustre le plus son impact, c'est la semaine dernière à QPR, quand Johann Guðmundsson, après avoir marqué ce but, ne part pas fêter ça au poteau de corner mais saute dans les bras de Vince. C'était presque comme une relation parent-enfant".

L'homme d'affaire s'est toutefois montré humble reconnaissant qu'il ne s'attendait pas "à ce que les choses tourent bien aussi rapidement". Un recul bienvenu avant d'entamer la deuxième partie de saison. L'euphorie a beau être présente, il reste encore 23 matchs de Championship à Burnley pour concrétiser cette belle dynamique. Mais avant cela, il y a un match de gala face à Manchester United demain soir en League Cup.