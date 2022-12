Thomas Tuchel à les yeux rivés sur deux postes d'entraîneur en Liga

Thomas Tuchel serait-il sur le point de rebondir alors qu'il voulait se laisser du temps ? Remercié en septembre dernier par la direction de Chelsea suite aux contre-performances du club, l'Allemand pourrait rejoindre un autre championnat.

Selon Christian Falk, Tuchel aurait quitté sa résidence londonienne et serait en train d'apprendre l'espagnol afin de pourvoir un poste en Liga.

L'ancien entraîneur de Dortmund serait très attentif aux cas de Xavi à Barcelone et surtout de Diego Simeone à l'Atlético, précise le journaliste du Bild.

TRUE ✅ Thomas Tuchel has left England as a residence. The Coach intensifies his Spanish @FCBarcelona @Atleti pic.twitter.com/kb3jtcz0Pd