Un problème supplémentaire pour l'Antwerp : Dwomoh de retour au Bosuil en janvier

Pierre Dwomoh a été prêté par le Royal Antwerp FC au club portugais du Sporting Braga.

Alors qu'il n'avait plus sa place dans le noyau A de l'Antwerp, Pierre Dwomoh a été prêté lors du mercato d'été à Braga. Le club portugais a loué le joueur de 18 ans mais l'a placé au sein de l'équipe B.

Cependant, il n'a pas joué depuis un mois et demi. Braga avait une option d'achat dans l'accord, mais fait maintenant pression pour un retour rapide de Dwomoh en Belgique.

Il n'y a pas d'options à l'Antwerp et un nouveau prêt est à l'étude. Selon Gazet van Antwerpen, certaines équipes de notre pays, des Pays-Bas et d'Allemagne manifesteraient un certain intérêt pour le joueur.