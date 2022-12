🎥 La descente aux enfers se poursuit pour un ancien international anglais, remplacé après...30 minutes

Ca ne s'arrange pas pour Dele Alli. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football anglais lors de ses débuts, le milieu de terrain a progressivement disparu des radars.

Après 7 ans passés à Tottenham, club où il a explosé, Alli est transféré à Everton à l'hiver 2022. Chez les Toffees de Frank Lampard, luttant pour éviter la relégation, Alli ne convainc pas, ne se montrant pas une fois décisif lors de la seconde partie de saison.

Prêté à Besiktas cette saison, l'ancien international anglais (37 sélections, 3 buts) n'a disputé que 9 matchs toutes compétitions, marquant deux fois.

Titulaire ce jeudi en Coupe de Turquie face à l'équipe de D3 de Sanliurfaspor, Dele Alli a été remplacé dès la demi-heure par son coach. Mené 0-2 avant la sortie d'Alli, le Besikats a renversé la vapeur et s'est imposé 4-2. Son remplaçant, Gedson Fernandes, a délivré l'assist sur le but du 2-2.

