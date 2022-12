Joao Félix vers le Paris Saint-Germain ? Pour le moment, il n'en est rien

En détresse du côté de l'Atlético de Madrid, où Diego Simeone ne parvient pas à exploiter la totalité de son potentiel offensif, Joao Félix pourrait quitter la capitale espagnole, cet hiver. Depuis cette annonce officieuse, différentes rumeurs ont envoyé l'attaquant de 23 ans aux quatre coins de l'Europe. Le Paris Saint-Germain, notamment, a été cité à plusieurs reprises.

Mais selon le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, cela n'est cependant pas prêt d'arriver. Selon lui, le PSG n'a jamais ouvert de discussions claires pour tenter de recruter Joao Félix cet hiver. En effet, la priorité du Paris Saint-Germain cet hiver serait le défenseur central de l'Inter Milan, Milan Skriniar. Joao Félix pourrait devenir la priorité des Parisiens en été.

