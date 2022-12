Patrick Goots félicite Andreas Wieland : "Chapeau pour ce qu'il a accompli"

Relégué de la Jupiler Pro League à l'issue de la saison dernière, le Beerschot est actuellement en tête de la Challenger Pro League.

L'année 2022 a été riche en événements pour le Beerschot. "Les choses sont allées de mal en pis, le point le plus bas étant les perturbations lors du dernier match en D1A à l'Union", déclare Patrick Goots dans Gazet van Antwerpen.

Et la mi-saison n'était pas prometteuse non plus. "Quand je suis allé regarder le Beerschot contre Dessel en préparation, je me suis dit : ça ne va toujours pas marcher. Il y avait une atmosphère négative, avec Vanhamel qui se faisait constamment incendier."

Pendant ce temps, la perception est complètement différente. "Et regardez maintenant, avec cette trêve hivernale en tant que leader. Verlinden et Baeten se sont imposés. Chapeau à l'Autrichien Wieland pour ce qu'il a réalisé avec le Beerschot."