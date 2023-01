Vincent Kompany et Burnley poursuivent leur marche en avant

L'ancien coach d'Anderlecht caracole en tête en Championship.

Ce lundi, Bunrley se rendait au Pays de Galles, à Swansea, afin de tenter de rentrer à la maison avec les trois points et asseoir un peu plus la domination de l'équipe sur le championnat. Pour ce faire, Kompany avait une nouvelle fois aligné plusieurs joueurs passés par notre championnat : Zaroury, Cullen et Harwood-Bellis étaient titulaires.

Mais l'homme en feu du côté de Burnley, c'est Maatsen. Il signe un doublé d'entrée de jeu (12', 22', 0-1 et 0-2) pour mettre les siens aux commandes. Les locaux réduisent bien le score via Cooper (27', 1-2) mais plus rien ne sera marqué. Benson est lui monté au jeu en seconde période (77').

Au classement, Burnley est toujours en tête et les écarts se creusent : 6 points d'avance sur Sheffield (qui a un match en moins) et déjà 14 sur le troisième, Blackburn. Pour rappel, les deux premières équipes montent en Premier League.