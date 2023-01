Un Diable Rouge pour remplacer Rafael Leao à l'AC Milan ?

Rafael Leao n'a pas encore prolongé son contrat à l'AC Milan et semble proche d'un départ.

Cette saison est celle de la confirmation pour Rafael Leao. L'ailier portugais de 23 ans a inscrit six buts et délivré dix passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison et fait tourner la tête des plus grandes écuries européennes. Alors que son prix est estimé à 80M€ et que Manchester City ainsi que le Paris Saint-Germain se sont renseignés, le club italien se rend compte que prolonger le contrat du joueur - l'actuel expire en 2024 - est une utopie.

C'est vers l'Atlético de Madrid que les Milanais se tourneraient pour trouver son remplaçant. En effet, selon les informations du média espagnol Fichajes, l'AC Milan aimerait recruter Yannick Carrasco. Les Colchoneros ont fixé le prix du joueur de 29 ans à 40M€. Un montant facilement accessible avec la vente de Rafael Leao.