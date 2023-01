Un gardien de but du SL16 FC prolonge l'aventure

Le jeune portier de 17 ans a disputé dix rencontres de Challenger Pro League cette saison, en alternance avec Matthieu Epolo.

Depuis le début de la saison, Joseph Laumann a mis en place une rotation de gardiens de but entre Tom Poitoux et Matthieu Epolo. Les deux portiers de 17 ans ont respectivement disputé dix et huit rencontres de Challenger Pro League cette saison avec le SL16 FC.

Destinés à prendre place entre les perches du Standard de Liège dans les années à venir, les deux jeunes gardiens continuent leur apprentissage dans le milieu professionnel. Une situation qui semble convenir à tout le monde, puisque Tom Poitoux vient de prolonger l'aventure en bord de Meuse.

Arrivé au sein de l'académie du Standard en 2016 en provenance de Wanze/Bas-Oha, Tom Poitoux a réussi deux clean-sheets cette saison.