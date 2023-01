Officiel : Chelsea signe un jeune renfort offensif !

Suite aux blessures qui s'accumulent, Chelsea a grand besoin de renforts. Un jeune talent arrive de Norvège dans cette optique.

David Datro Fofana (20 ans) est un Blue. Le jeune attaquant ivoirien, international à 2 reprises avec les Éléphants, arrive de Molde (Norvège) et signe pour 6 ans à Chelsea, plus une année en option. Fofana avait rejoint Molde en février 2021 en provenance de Côte d'Ivoire et s'est depuis imposé comme un buteur efficace, avec 24 buts en 65 matchs.

L'arrivée de Datro Fofana peut-elle pallier les nombreuses absences chez les Blues ? Il y a fort à parier que l'attaquant, dont le championnat s'est terminé en novembre, ne sera pas immédiatement prêt. Chelsea cherche d'ailleurs toujours du renfort, et suivrait plusieurs autres pistes dans cette optique.