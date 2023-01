Sebastien Haller est enfin de retour sur les terrains : "Je veux rejouer dès que possible"

L'attaquant ivoirien du Borussia Dortmund se rapproche de ses premières minutes de jeu cette saison.

Opéré à deux reprises ces derniers mois des suites d'un cancer des testicules, Sébastien Haller (28 ans) s'est à nouveau entraîné avec le Borussia Dortmund.

Une petite semaine après cette belle nouvelle, Haller s'est exprimé lors du stage hivernal du BvB à Marbella, lui qui n'a pas encore pu porter les couleurs de son nouveau club en match officiel. "Bien sûr, tout est possible. Je ne me mets aucune limite dans ma tête."

Malgré sa - compréhensible - impatience, Haller ne veut prendre aucun risque et suivra les conseils de l'équipe médicale du Borussia "Quand tout le monde sera d'avis que ce sera une bonne idée pour moi de jouer, alors je jouerai. Mais bien sûr, je veux être sur le terrain tous les jours et rejouer dès que possible", a déclaré Haller, qui pourrait bien rejouer dès ce mois de janvier. "Vous réalisez maintenant que tout le travail de ces six derniers mois en valait la peine."